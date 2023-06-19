المصرية ميار شريف تصعد للمركز 31 عالمياً

وكانت ميار توجت بلقب بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس لتحقق تقدماً كبيراً في تصنيفها العالمي، فيما لم يشهد تصنيف العشر الأوليات تغييرات تذكر، لتحتفظ التونسية أنس جابر بمركزها السادس، وتواصل البولندية إيغا شفيونتيك تربعها على عرش الصدارة.