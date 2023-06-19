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تنس

المصرية ميار شريف تصعد للمركز 31 عالمياً

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حققت المصرية ميار شريف إنجازاً تاريخياً للتنس المصري بتقدمها 9 مراكز وصعودها إلى المركز 31 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات اليوم الاثنين.

AFP

وكانت ميار توجت بلقب بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس لتحقق تقدماً كبيراً في تصنيفها العالمي، فيما لم يشهد تصنيف العشر الأوليات تغييرات تذكر، لتحتفظ التونسية أنس جابر بمركزها السادس، وتواصل البولندية إيغا شفيونتيك تربعها على عرش الصدارة.

تصنيفات محترفات كرة المضرب ميار شريف
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