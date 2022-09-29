المصرية شريف تواصل تقدمها وتبلغ نصف النهائي



وتلتقي شريف (26 عاماً)، في الدور المقبل الفائزة بين الرومانيتين المصنفة ثالثة في الدورة إيرينا كاميليا بيغو والسادسة آنا بوغدان.



وهذا ثاني نصف نهائي لشريف في دورات الـ250، بعد بلوغها نهائي دورة كلوج الرومانية في 2021 عندما خسرت أمام الألمانية أندريا بتكوفيتش.



وبلغت اليونانية ماريا سكاري المصنفة أولى الدور عينه، بفوزها الصعب على البلجيكية مارينا زانيفسكا 2-6 و6-4 و6-4.



وتلتقي سكاري في المربع الأخير المونتينيغرية دانكا كوفينيتش الفائزة على الإيطالية جاسمين باوليني 6-4 و6-4.

