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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
تنس

المصرية شريف تبلغ نصف نهائي دورة كلوج

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واصلت ميار شريف مغامرتها التاريخية في دورة كلوج لكرة المضرب، وباتت أول لاعبة مصرية تصل الى نصف نهائي إحدى دورات رابطة المحترفات "دبليو تي أيه" وذلك بفوزها الجمعة على السلوفاكية كريستيانا كوتشوفا 6-3 و6-1.

Reuters

وبعد فوزها السهل على المصنفة ثامنة في الدورة، تواصل شريف البالغة من العمر 25 عاماً والمصنفة 119 عالمياً، مغامرتها بمواجهة الرومانية ميخاييلا بوزارنيسكو التي تغلبت بدورها على التشيكية كريستينا بليتشكوفا 7-5 و6-3.

وكانت شريف، المتخرجة من إحدى جامعات كاليفورنيا، أول مصرية تبلغ ربع نهائي إحدى دورات رابطة المحترفات بفوزها الخميس على الفليبينية ألكسندرا إيلا 6-2 و6-2، وذلك بعدما أطاحت بالفرنسية أليزيه كورنيه المصنفة أولى في الدورة من الدور الأول عندما تغلبت عليها 6-2 و6-4.

وبذلك، وصلت المصرية الى نصف النهائي بعدما خسرت 14 شوطاً فقط في ثلاث مباريات.
 

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