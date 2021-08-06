المصرية شريف تبلغ نصف نهائي دورة كلوج

وبعد فوزها السهل على المصنفة ثامنة في الدورة، تواصل شريف البالغة من العمر 25 عاماً والمصنفة 119 عالمياً، مغامرتها بمواجهة الرومانية ميخاييلا بوزارنيسكو التي تغلبت بدورها على التشيكية كريستينا بليتشكوفا 7-5 و6-3.

وكانت شريف، المتخرجة من إحدى جامعات كاليفورنيا، أول مصرية تبلغ ربع نهائي إحدى دورات رابطة المحترفات بفوزها الخميس على الفليبينية ألكسندرا إيلا 6-2 و6-2، وذلك بعدما أطاحت بالفرنسية أليزيه كورنيه المصنفة أولى في الدورة من الدور الأول عندما تغلبت عليها 6-2 و6-4.

وبذلك، وصلت المصرية الى نصف النهائي بعدما خسرت 14 شوطاً فقط في ثلاث مباريات.

