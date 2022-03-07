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تنس

الكندية فرنانديس تُتوج بلقب دورة مونتيري

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توّجت الكندية الشابة ليلى فرنانديس بطلة لدورة مونتيري المكسيكية بفوزها الجدلي على الكولومبية كاميلا أوسوريو 6-7 (5-7) و6-4 و7-6 (7-3) في مباراة نهائية ماراثونية استمرت قرابة الثلاث ساعات.

AFP

وكانت أوسوريو المصنفة خامسة في الدورة في طريقها لإحراز لقبها الثاني في مسيرتها، عندما حصلت على فرصة خامسة في المجموعة الثالثة لحسم المباراة في صالحها، لكن فرنانديس التي بلغت نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز عام 2021 تقدمت باحتجاج لدى اللجنة المنظمة بأن الضوء الخافت على أحد أعمدة الإنارة في الملعب كان يشكّل لها مشكلة، فاضطرت اللجنة إلى تغييره ما استدعى توقف المباراة لنحو ربع ساعة.

وعندما استكملت المباراة، كانت أوسوريو (20 عاماً) فقدت إيقاعها ونجحت فرنانديس في معادلة الأرقام لتفرض جولة فاصلة حسمتها بسهولة 7-3 لتفوز بالمباراة وتحتفظ باللقب الذي احرزته العام الماضي.

وقالت فرنانديس (19 عاماً) "كانت المباراة في غاية الصعوبة ليس فقط من الناحية البدنية لكن من ناحية اللعب والذهنية. كاميلا لاعبة من الصعب مواجهتها لأنه لا يمكن التنبؤ بما ستفعله على أرضية الملعب من خلال مروحة كبيرة من التنويع لديها".

وظهرت فرنانديس إلى الأضواء خلال بطولة الولايات المتحدة المفتوحة أواخر الصيف الماضي عندما أزاحت في طريقها إلى النهائي اليابانية ناومي أوساكا حاملة اللقب ثم البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية، قبل أن تسقط امام البريطانية الشابة إيما رادوكانو في المباراة النهائية.

منذ ذلك النهائي، لم تتمكن فرنانديس من تخطي ثمن النهائي في ثلاث دورات شاركت فيها، وأبرزها في بطولة أستراليا المفتوحة بخسارتها في الدور الأول أمام الاسترالية المغمورة ماديسون إينغليس المصنفة 133 عالميا.
 
 

دورة مونتيري للتنس للسيدات ماريا كاميلا أوسوريو سيرانو ليلى فرنانديس
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