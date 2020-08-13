الكندية أندرييسكو لن تدافع عن لقبها في فلاشينغ ميدوز

أعلنت الكندية الشابة بيانكا أندرييسكو الخميس أنها لن تدافع عن لقبها بطلة لفردي السيدات في بطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب، المقررة على ملاعب فلاشينغ ميدوز من 31 الشهر الحالي حتى 13 أيلول/سبتمبر، وذلك بسبب عدم قدرتها على الاستعداد بالشكل المناسب جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت ابنة العشرين عاما التي فازت في نهائي العام الماضي على الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس لتحرز لقبها الأول في الغراند سلام من أول مشاركة لها في القرعة الأساسية للبطولة الأميركية، إلى أنها تريد التركيز على استعادة لياقة المباريات، على أن تعود الى المنافسات حين تصبح جاهزة للعب بأعلى مستوى ممكن.

وقالت الكندية "بعد مناقشات مطولة مع المقربين مني، اتخذت القرار الصعب ألا أعود إلى نيويورك هذا العام"، مضيفة في صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي "اتخذت هذا القرار بهدف التركيز على استعادة لياقة المباريات، والحرص على أن أعود جاهزة للمنافسة بأعلى مستوى ممكن".

كما انضمت المصنفة سادسة عالميا إلى المصنفات أولى الأسترالية آشلي بارتي والخامسة الأوكرانية ايلينا سفيتولينا والسابعة الهولندية كيكي برتنز اللواتي اتخذن قرار عدم المشاركة أيضا، فيما لم تحسم الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة ثانية، أمرها بشأن المشاركة من عدمها.

وقالت الكندية "إن الانتصار الذي حققته في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة كان أهم لحظة في مسيرتي حتى الآن، وسأفتقد التواجد هنا. لكني أدرك بأن التحديات غير المتوقعة، بما في ذلك جائحة كوفيد، قد أضعفت قدرتي على الاستعداد والمنافسة بالدرجة اللازمة للعب على أعلى مستوياتي".