الكرواتي بورنا تشوريتش يتوّج بلقب بطولة سينسيناتي ماسترز للتنس من قبل beIN SPORTS August 22, 2022 00:52 توّج الكرواتي بورنا تشوريتش فجر الإثنين بلقب بطولة سينسيناتي ماسترز للتنس بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين دون رد. AFP وحسم تشوريتش المواجهة بواقع 7-6 (7-0) و6-2. دورة سينسيناتي ستيفانوس تسيتسيباس بورنا تشوريتش بطولة سينسيناتي للتنس السابق الفرنسية غارسيا تظفر بلقب دورة اقرأ التالي - آخر الأحداث August 22, 2022 00:52 الكرواتي تشوريتش يتوّج بلقب بطولة سينسيناتي August 21, 2022 22:08 الفرنسية غارسيا تظفر بلقب دورة سينسيناتي August 21, 2022 15:29 غارسيا تحجز مقعدها في نهائي بطولة سينسيناتي August 21, 2022 14:42 تسيتسيباس يبلغ نهائي بطولة سينسيناتي August 20, 2022 20:07 دورة سينسيناتي: كفيتوفا تقصي كيز وتبلغ النهائي August 19, 2022 22:59 دورة سينسيناتي: مدفيديف يواصل زحفه نحو اللقب August 19, 2022 10:16 أنس جابر تودّع بطولة سينسيناتي من الدور الثالث August 19, 2022 10:14 ميدفيديف إلى الدور ربع النهائي في سينسيناتي August 18, 2022 22:39 دورة سينسيناتي: خروج مبكر جديد لشفيونتيك وجابر August 18, 2022 21:05 جوائز قياسية في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة