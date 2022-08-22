الكرواتي بورنا تشوريتش يتوّج بلقب بطولة سينسيناتي ماسترز للتنس

من قبل beIN SPORTS August 22, 2022 00:52 توّج الكرواتي بورنا تشوريتش فجر الإثنين بلقب بطولة سينسيناتي ماسترز للتنس بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين دون رد.