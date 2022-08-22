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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
تنس

الكرواتي بورنا تشوريتش يتوّج بلقب بطولة سينسيناتي ماسترز للتنس

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توّج الكرواتي بورنا تشوريتش فجر الإثنين بلقب بطولة سينسيناتي ماسترز للتنس بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين دون رد.

AFP

وحسم تشوريتش المواجهة بواقع 7-6 (7-0) و6-2.

دورة سينسيناتي ستيفانوس تسيتسيباس بورنا تشوريتش بطولة سينسيناتي للتنس
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