الفرنسية غارسيا تحرز اللقب التاسع في مسيرتها الاحترافية

وهو اللقب الثاني لغارسيا (28 عاماً) هذا العام بعد الأول في دورة باد هامبورغ الألمانية على الملاعب العشبية في 25 حزيران/يونيو الماضي.

ونجحت غارسيا في كسر ارسال بوغدان خمس مرات في المباراة محققة فوزها الثامن عشر في مبارياتها الـ21 الأخيرة.