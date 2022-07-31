الفرنسية غارسيا تحرز اللقب التاسع في مسيرتها الاحترافية

وهو اللقب الثاني لغارسيا (28 عاماً) هذا العام بعد الأول في دورة باد هامبورغ الألمانية على الملاعب العشبية في 25 حزيران/يونيو الماضي.
ونجحت غارسيا في كسر ارسال بوغدان خمس مرات في المباراة محققة فوزها الثامن عشر في مبارياتها الـ21 الأخيرة.
وهو اللقب الثاني لغارسيا (28 عاماً) هذا العام بعد الأول في دورة باد هامبورغ الألمانية على الملاعب العشبية في 25 حزيران/يونيو الماضي.
ونجحت غارسيا في كسر ارسال بوغدان خمس مرات في المباراة محققة فوزها الثامن عشر في مبارياتها الـ21 الأخيرة.
أقوى المنافسات ، beIN SPORTSاشترك