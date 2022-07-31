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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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الفرنسية غارسيا تحرز اللقب التاسع في مسيرتها الاحترافية

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توجت الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة 45 عالمياً، الأحد باللقب التاسع في مسيرتها الاحترافية عندما فازت بدورة وارسو الدولية على الملاعب الترابية في كرة المضرب بفوزها على الرومانية آنا بوغدان 6-4 و6-1 في المباراة النهائية.

Reuters

وهو اللقب الثاني لغارسيا (28 عاماً) هذا العام بعد الأول في دورة باد هامبورغ الألمانية على الملاعب العشبية في 25 حزيران/يونيو الماضي.

ونجحت غارسيا في كسر ارسال بوغدان خمس مرات في المباراة محققة فوزها الثامن عشر في مبارياتها الـ21 الأخيرة.

 

كارولين غارسيا دورة وارسو
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