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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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الصينية الواعدة كينوين تصعد إلى نهائي دورة طوكيو

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بلغت الصينية الصاعدة بقوّة تشنغ كينوين أول نهائي في دورات المحترفات في كرة المضرب، بفوزها على الروسية فيورنيكا كودرميتوفا 5-7 و6-3 و7-6 (7-3)، السبت في نصف نهائي دورة طوكيو.

AFP

الصينية البالغة 19 عاماً والتي أقصت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة أولى في الدورة، تواجه في النهائي الروسية ليودميلا سامسونوفا.

وكانت تشنغ مصنفة خارج الـ150 الأوليات العام الماضي، لكنها ارتقت إلى المركز 36 بعد سلسلة من النتائج الطيبة.

في المقابل، تأهلت سامسونوفا (23 عاماً) إلى النهائي بفوزها على الصينية الأخرى تشانغ شواي 7-6 (7-4) و6-2.

سامسونوفا المتوجة مرتين في آخر ثلاث دورات، كانت قد أقصت بطلة ويمبلدون الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في طوكيو ثم حاملة لقب بطولتين كبريين الإسبانية غاربينيي موغوروسا في ربع النهائي.
 

دورة طوكيو بطولات المحترفات الدولية
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