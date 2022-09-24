الصينية الواعدة كينوين تصعد إلى نهائي دورة طوكيو

الصينية البالغة 19 عاماً والتي أقصت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة أولى في الدورة، تواجه في النهائي الروسية ليودميلا سامسونوفا.

وكانت تشنغ مصنفة خارج الـ150 الأوليات العام الماضي، لكنها ارتقت إلى المركز 36 بعد سلسلة من النتائج الطيبة.

في المقابل، تأهلت سامسونوفا (23 عاماً) إلى النهائي بفوزها على الصينية الأخرى تشانغ شواي 7-6 (7-4) و6-2.

سامسونوفا المتوجة مرتين في آخر ثلاث دورات، كانت قد أقصت بطلة ويمبلدون الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في طوكيو ثم حاملة لقب بطولتين كبريين الإسبانية غاربينيي موغوروسا في ربع النهائي.

