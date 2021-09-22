الرومانية هاليب تنهي شراكتها مع مدربها

وقالت هاليب في حسابها على تويتر "بعد ست سنوات مدهشة من العمل سويا، قرر دارن وأنا أن الوقت قد حان لوقف شراكة العمل بيننا".

After six wonderful years working together, @darren_cahill and I have decided that it’s time to end our working relationship.



Thank you D for everything, for making me a better tennis player and a better person. 🤗🙏🏼 pic.twitter.com/VOEt4i81Bf — Simona Halep (@Simona_Halep) September 22, 2021



وأضافت "شكراً دارن على كل شيء، لقد ساعدتني أن أكون لاعبة أفضل وشخصاً أفضل أيضاً".

وكانت هاليب التي ستبلغ الثلاثين من عمرها الأسبوع المقبل، اعتلت صدارة التصنيف العالمي للمرة الاولى في تشرين الاول/اكتوبر 2017، ثم توجت ببطولة رولان غاروس الفرنسية عام 2018 وبطولة ويمبلدون الانكليزية في العام التالي.

ابتعد كاهيل لفترة عن العمل مع هاليب عام 2019 لأسباب عائلية لكنه بقي على تواصل معها خلال تتويجها ببطولة ويمبلدون في العام ذاته عندما تغلبت على الأميركية سيرينا وليامس في المباراة النهائية.

ثم عادت الشراكة بين هاليب وكاهيل عام 2020 لكنهما بقيا مبتعدين عن بعضهما البعض بسبب جائحة كوفيد-19 ثم بسبب إصابة اللاعبة الرومانية في ربلة الساق هذا العام، ما جعلها تغيب عن المشاركة في رولان غاروس وويمبلدون.

وتحتل هاليب المركز الرابع عشر في التصنيف العالمي في الوقت الحالي بعد خروجها من الدور ثمن النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية.

