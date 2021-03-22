الروسي كاراتسيف يتقدم 15 مركزًا

وأصبح كاراتسيف السبت أول لاعب مشارك ببطاقة دعوة يحقق لقب دورة دبي منذ النمسوي توماس موستر عام 1997، بعد فوزه على الجنوب إفريقي لويد هاريس المتأهل من التصفيات.

وكان كاراتسيف صعد من المركز 114 في التصنيف العالمي إلى 42، بعد أن أصبح في أستراليا المفتوحة الشهر الفائت أول لاعب يبلغ نصف نهائي بطولة غراند سلام من أولى مشاركاته في العصر الحديث للكرة الصفراء.

وكان هذا النهائي الأول في فئة الفردي لكاراتسيف ضمن دورات رابطة المحترفين، بعد أن حقق لقبه الاحترافي الأول في فئة الزوجي مع مواطنه أندري روبليف في الدوحة.

كما حقق الألماني ألكسندر زفيريف السابع عالميًا لقبه الاول في العام 2021 بتغلبه في نهائي دورة أكابولكو المكسيكية (500 نقطة) على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس.

وفرض زفيريف الذي حصد لقبه الرابع عشر في مسيرته الاحترافية نفسه مرشحًا بارزًا لدورة ميامي للماسترز ألف نقطة التي تنطلق الأربعاء في ظل غياب المصنفين: الأول الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الإسباني رافايال نادال الثالث، النمسوي دومينيك تييم الرابع والسويسري روجيه فيدرر السادس.

كما سيكون تسيتسيباس الباحث عن لقب سادس في مسيرته الاحترافية من أبرز المرشحين في ميامي.

ولم يشهد تصنيف العشرين الأوائل أي تغيير باستثناء تبادل مركزين بين الكندي دينيس شابوفالوف والاسباني روبيرتو باوتيستا اوغوت، بتقدم الأول إلى المركز 11 وتراجع الثاني الى 12.

السيدات

ولدى السيدات، تقدمت الروسية داريا كاساتكينا 19 مركزًا الى المرتبة 42 بعد فوزها السبت بلقب دورة سان بطرسبورغ، كان الثاني لها هذا الموسم بعد "فيليب أيليند" في ملبورن الأسترالية.

كما تقدمت الكندية الشابة ليلى فرنانديز (18 عامًا) 16 مركزًا الى المرتبة 72 بعد فوزها بلقبها الأول في مسيرتها الاحترافية في "فيكتوريا غولوبيك" السويسرية.

ولم يتغير تصنيف العشرين الأوليات حيث من المتوقع ان تكون المنافسة محتدمة في ميامي مع مشاركة المصنفات الأربع الأوليات الأسترالية آشلي بارتي، اليابانية ناومي أوساكا، الرومانية سيمونا هاليب والأميركية صوفيا كينن، فيما تغيب الأميركية الأخرى المخضرمة سيرينا وليامس التي لم تتعاف جيدًا من جراحة أجرتها مؤخرًا.





- تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 12008 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 9940

3- الاسباني رافايل نادال 9670

4- النمسوي دومينيك تيم 8625

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6950

6- السويسري روجيه فيدرر 6375

7- الألماني ألكسندر زفيريف 6070

8- الروسي أندري روبليف 5101

9- الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 3640

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3453





- تصنيف العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 9186 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 7835

3- الرومانية سيمونا هاليب 7255

4- الأميركية صوفيا كينن 5760

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5370

6- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5205

7- الأميركية سيرينا وليامس 4915

8- البيلاروسية آرينا سابالينكا 4815

9- الكندية بيانكا أندرييسكو 4735

10- التشيكية بترا كفيتوفا 4571