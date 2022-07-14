الرئيس التونسي قيس سعيّد يمنح أنس جابر الصنف الأول من وسام الاستحقاق الرياضي

وجاء في بيان الرئاسة التونسية أن التكريم جاء "تقديراً لإنجازها الرياضي اللافت واعترافاً بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية".

وأضاف البيان "كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرّفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات".

واصبحت جابر، الملقبة في تونس بـ"وزيرة السعادة"، اول العرب الذين يبلغون نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب واول افريقية في حقبة الاحتراف، بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريا في نصف النهائي، لكنها خسرت في المباراة النهائية أمام الكازخستانية إيلينا ريباكينا.

وقالت جابر التي تراجعت هذا الأسبوع في تصنيف رابطة المحترفات من المركز الثاني إلى الخامس لعدم احتساب نقاط ويمبلدون في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية إثر اللقاء "نريد أن نعطي المثال للشباب ونحن فخورون لكوننا تونسيين وسنواصل في تحقيق النجاحات".

وينتظم الجمعة استقبال رسمي وشعبي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس لجابر التي حصدت شعبية واسعة لدى التونسيين.



