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الرئيس التونسي قيس سعيّد يمنح أنس جابر الصنف الأول من وسام الاستحقاق الرياضي

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كرّم الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس نجمة كرة المضرب أنس جابر بتقليدها أعلى وسام استحقاق رياضي إثر تحقيقها انجاز الوصول إلى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

twitter/@TnPresidency

وجاء في بيان الرئاسة التونسية أن التكريم جاء "تقديراً لإنجازها الرياضي اللافت واعترافاً بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية".

وأضاف البيان "كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرّفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات".

واصبحت جابر، الملقبة في تونس بـ"وزيرة السعادة"، اول العرب الذين يبلغون نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب واول افريقية في حقبة الاحتراف، بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريا في نصف النهائي، لكنها خسرت في المباراة النهائية أمام الكازخستانية إيلينا ريباكينا.

وقالت جابر التي تراجعت هذا الأسبوع في تصنيف رابطة المحترفات من المركز الثاني إلى الخامس لعدم احتساب نقاط ويمبلدون في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية إثر اللقاء "نريد أن نعطي المثال للشباب ونحن فخورون لكوننا تونسيين وسنواصل في تحقيق النجاحات".

وينتظم الجمعة استقبال رسمي وشعبي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس لجابر التي حصدت شعبية واسعة لدى التونسيين.


 

رابطة اللاعبات المحترفات أنس جابر
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