التونسية جابر تودع بعد صراع مع هاليب

من قبل beIN SPORTS February 19, 2020 18:33 أقصت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية على العالم والأولى على البطولة، منافستها التونسية أُنس جابر من الدور الثاني لبطولة دبي بكرة المضرب.