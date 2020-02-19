العربية
English
دوري أبطال أوروبا
تنس

التونسية جابر تودع بعد صراع مع هاليب

من قبل

أقصت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية على العالم والأولى على البطولة، منافستها التونسية أُنس جابر من الدور الثاني لبطولة دبي بكرة المضرب.

AFP

وفازت هاليب بواقع مجموعتين لمجموعة 1-6، 6-2، و7-6 (9-7).

 

السابق بليشكوفا إلى ربع النهائي على ح
اقرأ
بليشكوفا إلى ربع النهائي على حساب ملادينوفيتش
التالي

آخر الأحداث