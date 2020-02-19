التونسية جابر تودع بعد صراع مع هاليب من قبل beIN SPORTS February 19, 2020 18:33 أقصت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية على العالم والأولى على البطولة، منافستها التونسية أُنس جابر من الدور الثاني لبطولة دبي بكرة المضرب. AFP وفازت هاليب بواقع مجموعتين لمجموعة 1-6، 6-2، و7-6 (9-7). السابق بليشكوفا إلى ربع النهائي على ح اقرأ التالي آخر الأحداث February 19, 2020 18:33 التونسية جابر تودع بعد صراع مع هاليب February 19, 2020 18:33 التونسية جابر تودع بعد صراع مع هاليب February 19, 2020 18:33 التونسية جابر تودع بعد صراع مع هاليب February 19, 2020 15:11 أندريسكو تعلن انسحابها من بطولة قطر توتال February 19, 2020 14:22 بليشكوفا إلى ربع النهائي على حساب ملادينوفيتش February 18, 2020 14:21 بنسيتش وسفيتولينا تودّعان من الدور الأول February 17, 2020 18:44 باربورا شتريكوفا تتأهل إلى ثاني أدوار بطولة دبي February 17, 2020 18:44 عودة غير موفقة لكلايسترز بخسارة أمام موغوروسا February 17, 2020 18:40 بداية قوية لأنس جابر في بطولة دبي February 16, 2020 18:23 غايل مونفيس يحافظ على لقب بطولة روتردام للتنس