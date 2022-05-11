التونسية أنس جابر تبلغ ثمن نهائي بطولة روما المفتوحة

وتلتقي المصنفة سابعة عالمياً تالياً مع الإسبانية غاربينيي موغوروسا (10) أو الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا (40).

وحققت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً وحاملة اللقب عودة ناجحة الى المنافسات.

وفازت شفيونتيك حاملة اللقب عقب عودتها إلى ملاعب كرة المضرب بعد قرار عدم مشاركتها في دورة مدريد من أجل معالجة آلام في ذراعها، بسهولة على الرومانية إيلينا-غابريال روسه 6-3 و6-0.

وتابعت البولندية السلسلة المذهلة لانتصاراتها بتحقيقها فوزها الـ 24 توالياً، لتحرز أيضاً ألقاب الدورات الاربع التي شاركت فيها وهي الدوحة وإنديان ويلز وميامي وشتوتغارت.



وفي أوّل مشاركة لها في الدور الثاني في مدريد بعدما أعفيت من الأوّل، تبادلت شفيونتيك كسر الإرسال مع منافستها حيث خسرت مرتين مقابل 4 مرات للرومانية، قبل أن تحسم المجموعة الأولى لصالحها.

في الثانية، لم تمنح شفيونتيك المتوجة ببطولة رولان غاروس 2020 منافستها أي فرصة للعودة إلى أجواء اللقاء وحسمتها لصالحها بسهولة.

وحصلت شفيونتيك التي ضربت موعداً في ثمن النهائي مع البيلاروسية فيكتوريا أرازينكا السادسة عشرة عالمياً الفائزة على الكولومبية كاميلا أوسوريو سيرانو 6-2 و6-4 على جرعة ثقة إضافية قبل أسبوعين من خوضها غمار منافسات بطولة رولان غاروس (22 أيار/مايو-5 حزيران/يونيو).

وحققت السويسرية جيل تيشمان (29) مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة سادسة وبطلة 2019 ووصيفة عامي 2020 و2021 بنتيجة 6-2 و4-6 و6-4.

وضربت اليونانية ماريا ساكاري، الرابعة عالمياً، والاميركية كوكو غوف موعداً في ثمن النهائي بعد تأهلهما أيضًا، فيما رافقتهما البيلاروسية أرينا سابالينكا والكندية بيانكا أندرييسكو