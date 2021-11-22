التصنيف العالمي: سينر يعود إلى نادي العشرة الأوائل

وكان الصربي نوفاك دجوكوفيتش قد ضمن منذ أسبوعين إنهاء العام في المركز الأول لمرة سابعة قياسية.

وعزز الألماني ألكسندر زفيريف مركزه الثالث بعد فوزه الأحد بلقب دورة "ايه تي بي" الختامية على حساب حامل اللقب المصنف ثانيا الروسي دانييل مدفيديف في تورينو، بعد أن أقصى دجوكوفيتش من نصف النهائي حارماً إياه من لقب سادس وأول منذ 2015، لمعادلة الرقم القياسي في الدورة المسجل باسم السويسري روجيه فيدرر.

وكان سينر (20 عاماً) حل مكان مواطنه ماتيو بيريتيني في الدورة الختامية لانسحاب الأخير بداعي الإصابة، وخرج من دور المجموعات بعد فوز على البولندي هوبرت هوركاش التاسع وخسارة ضد مدفيديف، ليتقدم إلى المركز العاشر على حساب الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم.

وكان سينر حقق في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الفائت أعلى تصنيف له باحتلاله المركز التاسع.

تصنيف السيدات

لدى السيدات، ستنهي الأسترالية آشلي بارتي العام في الصدارة بفارق أكثر من ألف نقطة عن وصيفتها البيلاروسية أرينا سابالينكا، فيما تحتل الإسبانية غاربينيي موغوروسا المتوجة بلقب دورة "دبليو تي ايه" الختامية الخميس الماضي المركز الثالث الذي ارتقت إليه مطلع الأسبوع الفائت قبل تتويجها باللقب. وحلّت التونسية أنس جابر في المركز العاشر، علماً أنها غابت عن الدورات الأخيرة من السنة بسبب الاصابة.



تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 11540 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 8640

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7840

4- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6540

5- الروسي أندري روبليف 5150

6- الإسباني رافايل نادال 4875

7- الإيطالي ماتيو بيريتيني 4568

8- النرويجي كاسبر رود 4160

9- البولندي هوبرت هوركاش 3706

10- الإيطالي يانيك سينر 3350





تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 7582 نقطة

2- البيلاروسية أرينا سابالينكا 6380

3- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 5685

4- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5135

5- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 5008

6- اليونانية ماريا ساكّاري 4385

7- الإستونية أنيت كونتافيت 4351

8- الإسبانية باولا بادوسا 3849

9- البولندية إيغا شفونتيك 3786

10- التونسية أنس جابر 3455

