التصنيف العالمي: دجوكوفيتش ينهي العام في الصدارة

وانفرد دجوكوفيتش بالتالي بالرقم القياسي في هذا المجال والذي كان يتقاسمه مع الأميركي بيت سامبراس.

وضمن الصربي انهاء الموسم على قمة التصنيف العالمي بعد تتويجه بطلاً في دورة باريس للماسترز للألف نقطة ضد وصيفه في الترتيب العالمي الروسي دانييل مدفيديف الذي بات يتخلف عنه بفارق 3300 نقطة.

في المقابل، استعاد الألماني ألكسندر زفيريف الذي خسر في باريس أمام مدفيديف في نصف النهائي، المركز الثالث بالتساوي نقاطا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس علماً بأن الأخير انسحب من الدور الثاني في العاصمة الفرنسية بداعي الإصابة.

تصنيف السيدات

وفي فئة السيدات، دخلت البريطانية الشابة إيما رادوكانو الفائزة ببطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام في أيلول/سبتمبر الماضي، نادي اللاعبات العشرين الأوليات وباتت في المركز العشرين.

ولا زالت الأسترالية أشلي بارتي تتصدر الترتيب امام البيلاروسية أرينا سابالنكا.





تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 10940 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 7640

3- الألماني ألكسندر زفيريف 6540 (+1)

4- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6540 (-1)

5- الروسي أندري روبليف 4950 (+1)

6- الإسباني رافايل نادال 4875 (-1)

7- الإيطالي ماتيو بيريتيني 4568

8- النرويجي كاسبر رود 3760

9- البولندي هوبرت هوركاش 3706 (+1)

10- الإيطالي يانيك سينر 3395 (-1)



تصنيف اللاعبات العشر الأوليات

1- الأسترالية آشلي بارتي 7582 نقطة

2- البيلاروسية أرينا سابالينكا 6130

3- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 4708

4- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4510

5- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 4310

6- اليونانية ماريا ساكّاري 3760

7- التونسية أنس جابر 3455

8- الإستونية أنيت كونتافيت 3396

9- البولندية إيغا شفونتيك 3286 (+1)

10- الإسبانية باولا بادوسا 3224 (+1)

