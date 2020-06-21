البلغاري غريغور ديمتروف يصاب بفيروس كورونا

وقال ديميتروف على موقع انستاغرام "أود أن أعلن إلى انصاري وأصدقائي بأنني خضعت لفحص كوفيد-19 جاءت نتيجته ايجابية لدى عودتي إلى موناكو".

وأضاف "أريد من جميع الذين كانوا على تواصل معي في الأيام الأخيرة الخضوع للفحص واتخاذ الاجراءات اللازمة. أنا آسف لأي أذى قد أكون قد تسببت به. لقد عدت إلى منزلي وأنا أتعافى".

وشارك ديميتروف الأسبوع الماضي في دورة "أدريا" في بلغراد إلى جانب دجوفكوفيتش، النمسوي دومينيك تييم والألماني ألكسندر زفيريف.

وتابع هذه الدورة حوالي ألفي متفرج وقد وزعت عليهم كمامات لدى دخولهم الملعب، لكن قلة منهم ارتدوها ورد دجوكوفيتش على منتقدي عدم احترام التباعد الاجتماعي بالقول "تستطيعون بطبيعة الحال توجيه الانتقادات، لكن الأمر لا يعود لي للحكم ما اذا كان هذا الأمر خطيراً أم لا. كل ما نقوم به هو احترام تعليمات الحكومة الصربية".