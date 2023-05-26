البلغاري ديميتروف يبلغ نهائي دورة جنيف



وكافح المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً ويحتل حالياً المركز الثالث والثلاثين، لثلاث ساعات قبل أن يفوز في الشوط الفاصل 3-6، 7-5، و7-6 (7-2) أمام الأميركي المصنف تاسعاً عالمياً والباحث عن تطوير مستواه على الملاعب الترابية قبل بطولة رولان غاروس الفرنسية التي لم يسبق لفريتز أن تخطى دورها الثالث.

وقال البلغاري بعد المباراة إنها كانت "مجنونة".

وأضاف "في اليومين الماضيين قضيت ساعات طويلة في الملعب. هذا شيء رائع، أنا سعيد بالطريقة التي قاتلت فيها. فلنفعل الشيء نفسه غداً".

ويلاقي ديميتروف في المباراة النهائية التشيلي نيكولاس ياري الذي حقق المفاجأة بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف 7-6 (7-3) و6-3.



