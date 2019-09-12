البلجيكية كلايسترز تعود عن اعتزالها اعتبارا من 2020

أعلنت نجمة كرة المضرب البلجيكية كيم كلايسترز (36 عاما)، المصنفة أولى عالميا سابقا والمتوجة بأربعة ألقاب فردي في بطولات الغراند سلام، عزمها العودة عن قرار الاعتزال الذي اتخذته عام 2012، والتنافس مجددا بدءا من العام المقبل.

وقالت المتوجة بلقب بطولتي أستراليا المفتوحة (2011) وفلاشينغ ميدوز الأميركية (2005 و2009 و2010)، في مقابلة حصرية مع منصة رقمية لرابطة اللاعبات المحترفات "لا أعتقد أني بحاجة لإثبات أي شيء (بعودتها عن الاعتزال). أعتقد أن الأمر يشكل تحديا بالنسبة لي".

وكشفت اللاعبة التي تربعت سابقا على عرش تصنيف المحترفات "ما زلت أحب كرة المضرب... حب اللعبة ما زال موجودا لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل سيكون باستطاعتي اللعب بالمستوى الذي أطمح اليه قبل أن أخوض غمار أعلى مستويات أفضل الرياضات النسوية في العالم؟".

واعتزلت كلايسترز، التي خاضت أربع مباريات نهائية في البطولات الكبرى الى جانب ألقابها الأربعة، اللعب مباشرة بعد مشاركتها في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2012 حين ودعت من الدور الثاني على يد البريطانية لورا روبسون.

