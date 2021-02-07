وقال إيفانز في تصريح للموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين "لعبت كرة المضرب بشكل جيد في آخر ثلاث مباريات (...) كنت أرغب في الفوز بلقب، لكن (النهائي) كان مجرد مباراة مثل أي مباراة أخرى. هكذا تعاملت معها".
البريطاني إيفانز يحرز باكورة ألقابه
وقال إيفانز في تصريح للموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين "لعبت كرة المضرب بشكل جيد في آخر ثلاث مباريات (...) كنت أرغب في الفوز بلقب، لكن (النهائي) كان مجرد مباراة مثل أي مباراة أخرى. هكذا تعاملت معها".
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس دانيال إيفانز فيليكس أوجيه-الياسيم