البريطاني إيفانز يحرز باكورة ألقابه

من قبل AFP February 7, 2021 12:44 توج البريطاني دانيال إيفانز في سن الثلاثين بباكورة ألقابه عندما تغلب على الكندي الواعد فيليكس أوجيه-الياسيم في المباراة النهائية لدورة موراي ريفر 6-2 و6-3.