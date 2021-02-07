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كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™
تنس

البريطاني إيفانز يحرز باكورة ألقابه

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توج البريطاني دانيال إيفانز في سن الثلاثين بباكورة ألقابه عندما تغلب على الكندي الواعد فيليكس أوجيه-الياسيم في المباراة النهائية لدورة موراي ريفر 6-2 و6-3.

AFP

وقال إيفانز في تصريح للموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين "لعبت كرة المضرب بشكل جيد في آخر ثلاث مباريات (...) كنت أرغب في الفوز بلقب، لكن (النهائي) كان مجرد مباراة مثل أي مباراة أخرى. هكذا تعاملت معها".
 

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس دانيال إيفانز فيليكس أوجيه-الياسيم
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