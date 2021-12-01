البريطانية كونتا تعلن اعتزالها كرة المضرب

وعانت كونتا إصابات متكرّرة على مستوى ركبتها في الموسمين الأخيرين، فتراجع تصنيفها العالمي إلى المركز 113 علما بأن أفضل مرتبة بلغتها كانت الرابعة عالمياً.

وبلغت كونتا نصف نهائي ثلاث من البطولات الأربع الكبرى وقد أعلنت اعتزالها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها بعبارة "ممتنة".

وكتبت "إنها الكلمة التي طالما استعملتها خلال مسيرتي والكلمة الأكثر تعبيراً في نهاية المطاف".

وأضافت "مسيرتي كلاعبة انتهت وأنا ممتنة جدا للمسيرة التي عشتها. جميع المؤشرات كانت تميل إلى عدم قدرتي على النجاح في هذا المجال بيد أني كنت محظوظة للأشخاص الذين التقيتهم في مسيرتي وكان لهم أثر كبير".

وتابعت "أنا ممتنة جدا لهؤلاء الأشخاص. أنتم تعرفون أنفسكم. بفضل مثابرتي ومن خلال إرشادات من كانوا حولي، عشت حلمي، لقد أصبحت ما كنت أصبو إليه وأنا طفلة".

