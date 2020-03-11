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تنس

الاتحاد الدولي للتنس يعلن تأجيل نهائيات كأس الاتحاد للسيدات

أعلن الاتحاد الدولي للتنس تأجيل نهائيات كأس الاتحاد للسيدات بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

Reuters

قال الاتحاد الدولي للتنس اليوم الأربعاء إن نهائيات كأس الاتحاد لفرق السيدات التي كانت مقررة في بودابست الشهر المقبل والمواجهات الفاصلة التي كانت مقررة في العديد من الدول حول العالم تأجلت بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا. 

وتأجلت النهائيات، التي كانت مقررة بين 14 و19 ابريل نيسان في بودابست، بعد أن حظرت المجر التجمعات التي تتضمن أكثر من 100 شخص داخل القاعات و500 شخص خارجها. 

وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيان "بعد دراسة متأنية ومناقشات مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي واللجنة المحلية المنظمة .. يؤسفنا الاعلان عن تأجيل نهائيات كأس الاتحاد للتنس لفرق السيدات". 

وسيتم الاعلان عن المواعيد الجديدة بعد إعادة تقييم الوضع. 

ونهائيات كأس الاتحاد بطولة مؤهلة أيضا لأولمبياد طوكيو 2020 وقال الاتحاد الدولي للتنس إنه يعمل عن كثب مع اللجنة الأولمبية الدولية لعلاج أي مشكلة قد يتسبب فيها التأجيل.

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