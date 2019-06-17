الإيطالي بيريتيني على مشارف نادي العشرين الأوائل

وصعد بيريتيني (23 عاماً)، المتوج باللّقب الثالث في مسيرته الاحترافية، ثمان مراتب وبات في المركز الثاني والعشرين بفارق مركز واحد خلف وصيفه في شتوتغارت الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز العشرين الأولى في التصنيف بسبب غياب اللاعبين الكبار عن دورتي شتوتغارت وهرتوغنبوش الهولندية التي نال لقبها الفرنسي أدريان مانارينو على حساب الأسترالي جوردان طومسون.

وهو اللقب الأول لمانارينو في مسيرته الاحترافية ومكنه من الارتقاء 10 مراكز حيث أصبح يحتل المركز الـ34.

تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 12715 نقطة.

2- الإسباني رافاييل نادال 7945 نقطة.

3- السويسري روجيه فيدرر 6420 نقطة.

4- النمسوي دومينيك تييم 4685 نقطة.

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4360 نقطة.

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4215 نقطة.

7- الياباني كي نيشيكوري 4040 نقطة.

8- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 3565 نقطة.

9- الروسي كارن خاتشانوف 2980 نقطة.

10- الإيطالي فابيو فونييني 2785 نقطة.