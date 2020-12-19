الإعلان عن أول "دفعة" من بطولات السيدات لعام 2021

وجاء الإعلان عن موعد بداية الموسم مع الكشف عن تفاصيل أول سبعة أسابيع من الموسم الجديد.

وستقام الأدوار التأهيلية لبطولة أستراليا المفتوحة في دبي ما بين 10 و13 من يناير المقبل قبل توجه اللاعبات إلى ملبورن ومن ثم الدخول في حجر صحي لمدة أسبوعين قبل انطلاق البطولة الكبرى الأولى للموسم في الثامن من فبراير/شباط بعد تأجيلها لمدة ثلاثة أسابيع.

وبعد انتهاء الحجر الصحي ستستضيف ملبورن في نفس التوقيت ما بين 31 يناير والسابع من فبراير بطولتين للسيدات من أجل مساعدة اللاعبات على الاستعداد لأستراليا المفتوحة.

كما ستقام بطولة أخرى في الأسبوع الثاني من أستراليا المفتوحة.

وقال ستيف سايمون رئيس الاتحاد في بيان "يسعدنا الإعلان عن أول دفعة من البطولات التي ستقام خلال الأسابيع الأولى من موسم 2021 والتي ستقام كل منها في بيئة تكون فيها الصحة والسلامة على رأس الأولويات".

وقرر الاتحاد إلغاء بطولتي شينتشين وأوكلاند هذا العام بسبب قيود السفر المطبقة في العديد من الدول وكذلك إجراءات الحجر الصحي الإلزامية.

