الإصابة تحرم نادال من المشاركة في دورة إنديان ويلز

ويعاني نادال، المتوج 3 مرات في إنديان ويلز والفائز بـ 22 لقباً كبيراً، من إصابة في ساقه تعرض لها خلال بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، وكان اعلن حينها انه سيغيب من 6 إلى 8 أسابيع غداة خروجه من الدور الثاني في ملبورن في كانون الثاني/يناير الماضي.

Three-time BNP Paribas Open Champion Rafa Nadal has withdrawn from the 2023 tournament due to injury.



“We wish Rafa continued healing, and hope to see him back at the BNP Paribas Open next year,” said Tournament Director Tommy Haas. pic.twitter.com/6TdzOT6qY9 — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) February 28, 2023

ونقل حساب الدورة على تويتر "أعلن بطل دورة إنديان ويلز ثلاث مرات انسحابه من نسخة عام 2023".

وأضاف "نتمنى لرافا أن يواصل عملية التعافي ونأمل رؤيته العام المقبل".

وكان نادال بلغ نهائي دورة انديان ويلز العام الماضي.

وأكد نادال لاحقاً أنه سيغيب أيضاً عن دورة ميامي التي تلي إنديان ويلز مباشرة وقال في هذا الصدد "أنا حزين لغيابي عن دورتي إنديان ويلز وميامي. آمل في رؤية أنصاري من الولايات المتحدة لاحقاً خلال هذا الموسم خلال الدورات الصيفية" استعداداً لبطولة فلاشينغ ميدوز مشيراً إلى انه "يستعد للعودة بأفضل الظروف".

ويتساوى نادال في عدد الألقاب الكبرى في بطولات الغراند سلام مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش برصيد 22 لقباً لكل منهما.

