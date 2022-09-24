الإصابة تجبر رادوكانو على الانسحاب من نصف النهائي

فازت اللاعبة البالغة 19 عاماً في المجموعة الأولى 6-4، قبل أن ترد أوستابنكو في الثانية 6-3، فيما تخلفت رادوكانو صفر-3 في المجموعة الحاسمة قبل انسحابها.



وتلتقي اللاتفية المصنفة 19 عالمياً وأولى في الدورة، الروسية إيكاتيرنيا ألكسندروفا الأحد في نهائي إحدى دورات الـ250، وذلك بعد فوز الأخيرة على الألمانية تاتيانا ماريا 6-2 و6-4.



وكانت رادوكانو تبحث عن أوّل نهائي لها منذ قصتها الرائعة في نيويورك العام الماضي. عانت بعد ذلك، خصوصاً بسبب الإصابات، للحفاظ على مستوياتها، وودّعت من الدور الأوّل خلال حملتها للدفاع عن لقبها في بطولة الولايات المتحدة، أمام الفرنسية أليزيه كورنيه.



وبعد بلوغها المركز العاشر عالمياً، تراجعت رادوكانو إلى المركز 77 راهناً.