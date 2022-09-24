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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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الإصابة تجبر رادوكانو على الانسحاب من نصف النهائي

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انسحبت البريطانية إيما رادوكانو، حاملة لقب بطولة فلاشينغ ميدوز سابقاً، من الدور نصف النهائي لدورة كوريا المفتوحة في كرة المضرب، لإصابتها السبت أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو.

Reuters

فازت اللاعبة البالغة 19 عاماً في المجموعة الأولى 6-4، قبل أن ترد أوستابنكو في الثانية 6-3، فيما تخلفت رادوكانو صفر-3 في المجموعة الحاسمة قبل انسحابها.

وتلتقي اللاتفية المصنفة 19 عالمياً وأولى في الدورة، الروسية إيكاتيرنيا ألكسندروفا الأحد في نهائي إحدى دورات الـ250، وذلك بعد فوز الأخيرة على الألمانية تاتيانا ماريا 6-2 و6-4.

وكانت رادوكانو تبحث عن أوّل نهائي لها منذ قصتها الرائعة في نيويورك العام الماضي. عانت بعد ذلك، خصوصاً بسبب الإصابات، للحفاظ على مستوياتها، وودّعت من الدور الأوّل خلال حملتها للدفاع عن لقبها في بطولة الولايات المتحدة، أمام الفرنسية أليزيه كورنيه.

وبعد بلوغها المركز العاشر عالمياً، تراجعت رادوكانو إلى المركز 77 راهناً.

إيما رادوكانو
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