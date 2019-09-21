الأميركية كينين تحرز لقبها الثالث في 2019

وفازت الأميركية البالغة من العمر 20 عاماً على منافستها المخضرمة (35 عاماً) بنتيجة 6-7 (4-7)، 6-4 و6-2 في الدورة المقامة في جنوب الصين، في مباراة نهائية امتدت لنحو ساعتين و35 دقيقة.

ولم تتمكن الأسترالية، بطلة فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2011، من البناء على تقدمها في المجموعة الثانية 4-3، اذ أتاحت للأميركية المولودة في موسكو الفوز بثلاثة أشواط تواليا لتنهي المجموعة 6-4.

وحسمت كينين المصنفة 20 عالمياً، المجموعة الثالثة بسهولة بعد كسرها إرسال منافستها مرتين، لتحرز اللقب الثالث في مسيرتها الاحترافية بعد هوبارت الأسترالية ومايوركا الإسبانية، علما بأن كل ألقابها كانت في 2019.

في المقابل، لا تزال ستوسور المصنفة 129 عالمياً، تبحث عن لقب أول منذ العام 2017 حين توجت بطلة لدورة ستراسبورغ الفرنسية.

