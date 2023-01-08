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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس

الأميركية كوكو غوف تتوج بلقب بطولة أوكلاند النيوزيلندية

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توجت الأميركية كوكو غوف تتوج بلقب بطولة أوكلاند النيوزيلندية للتنس بتغلبها في النهائي على الإسبانية ريبيكا ماساروفا بمجموعتين للاشيء 6-1 و 6-1.

AFP
بطولة أوكلاند كوكو غوف
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