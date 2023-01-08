الأميركية كوكو غوف تتوج بلقب بطولة أوكلاند النيوزيلندية

من قبل beIN SPORTS January 8, 2023 12:40 توجت الأميركية كوكو غوف تتوج بلقب بطولة أوكلاند النيوزيلندية للتنس بتغلبها في النهائي على الإسبانية ريبيكا ماساروفا بمجموعتين للاشيء 6-1 و 6-1.