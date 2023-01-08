الأميركية كوكو غوف تتوج بلقب بطولة أوكلاند النيوزيلندية من قبل beIN SPORTS January 8, 2023 12:40 توجت الأميركية كوكو غوف تتوج بلقب بطولة أوكلاند النيوزيلندية للتنس بتغلبها في النهائي على الإسبانية ريبيكا ماساروفا بمجموعتين للاشيء 6-1 و 6-1. AFP بطولة أوكلاند كوكو غوف السابق سابالينكا تحرز لقب دورة أديلاي اقرأ التالي - آخر الأحداث January 8, 2023 12:40 الأميركية كوكو غوف تتوج بلقب بطولة أوكلاند January 8, 2023 12:32 دجوكوفيتش يتوج بلقب دورة أديلايد January 8, 2023 10:54 سابالينكا تحرز لقب دورة أديلايد الأسترالية January 8, 2023 10:31 الولايات المتحدة الأميركية تحرز كأس يونايتد للتنس January 8, 2023 08:29 أوساكا تنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس January 7, 2023 12:54 نوسكوفا تفوز على أنس جابر وتبلغ نهائي أديلايد January 6, 2023 22:13 الإصابة تحرم ألكاراث من المشاركة في بطولة أستراليا January 6, 2023 14:27 دجوكوفيتش إلى نصف نهائي أديلايد January 6, 2023 12:15 أنس جابر تبلغ المربع الذهبي في أديلايد January 6, 2023 08:57 مدفيديف وسابالينكا إلى نصف نهائي أديلايد