الأمطار تنقذ دجوكوفيتش من خسارة وشيكة أمام تسيتسيباس

تأجلت مباراة دجوكوفيتش وتسيتسيباس إلى السبت بعدما توقفت مرات عدة بسبب الأمطار، بداية في المجموعة الأولى عندما كان اليوناني متقدماً 4-3 لفترة 3 ساعات ونصف الساعة، قبل أن تستكمل لحين فوز تسيتسيباس بالمجموعة الأولى وتقدّمه بالثانية 2-1.

وتوقفت المباراة مرة ثانية لفترة نصف ساعة، قبل أن يعلن المنظمون عن إرجاء جميع المباريات المتبقية إلى السبت، حيث يقابل الإيطالي لورنتسو سونيغو منافسه الروسي أندري روبليف السابع في ربع النهائي الآخر.

وهي المرة الثانية في غضون أسبوع يضطر دجوكوفيتش لخوض مباراة تتأجل بسبب الأمطار، حيث واجه المصير ذاته في الدور الثاني أمام الأميركي تايلور فريتز بعد توقف دام لحوالي 3 ساعات.