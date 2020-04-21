الأسطورة كينغ تطالب بالعدل بعد تخطي فيروس كوورونا



وتوقف موسم التنس في بداية الشهر الفائت بسبب الجائحة بعد فرض الدول إجراءات العزل العام وسيستمر التوقف حتى منتصف تموز - يوليو على الأقل ما تسبب في معاناة لاعبي الدرجات الأدنى الذين يعتمدون فقط على دخلهم من المشاركة في البطولات لكسب لقمة العيش.

وتعاونت هيئات التنس في وضع خطط لتقديم الدعم وقالت كينغ، الحائزة على 12 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، إنّ اللعبة تملك الفرصة للخروج بشكل أقوى من هذه الأزمة الصحية.



وقالت الأمريكية كينغ (76 عاماً) لمحطة التنس التلفزيونية: "هذا الوقت المناسب لإعادة بناء اللعبة والالتفاف حول هدف واحد وهو ما لم يكن لدينا من قبل، نحن بحاجة ماسة إلى ذلك، أتمنى أن يعمل الجميع سوياً بشكل أكبر بعد أن تهدأ جائحة كوفيد-19".

وأضافت: "ربما في يوم من الأيام، ولم أعتقد أن ذلك سيحدث، نجد مفوضاً باسمنا... لسنا أكبر رياضة في العالم ولا نملك أموالاً مثل كرة القدم، لذلك نحتاج للتماسك سوياً ويحتاج الجميع لمساعدة بعضهم بعضا".

وتُعد لعبة التنس مربحة للاعبين الكبار بينما يعاني غالباً من يشارك في مسابقات الدرجات الأدنى من أجل تغطية نفقاتهم.

ويعمل اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات والاتحاد الدولي للتنس مع منظمي البطولات الأربع الكبرى لإنشاء صندوق إغاثة للطوارئ.

وقال نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالمياً إنّه يتواصل مع روجر فيدرر ورافاييل نادال زميليه في مجلس اللاعبين المحترفين لمناقشة كيفية مساعدة اللاعبين الأقل تصنيفاً والمتعثرين مالياً.

وقالت كينغ إنّ اتحاد لاعبات التنس المحترفات يعمل أيضاً على إيجاد طرق مناسبة لمساعدة اللاعبات مالياً.

وأضافت المخضرمة الأمريكية: "توفرت بعض الأموال للاعبات لكن نحن نحتاج إلى التفكير في المزيد".