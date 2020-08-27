اعتزال التوأمين بوب ومايك براين

وقال بوب الذي توج مع شقيقه التوأم براين برقم قياسي من حيث عدد الألقاب في عصر الاحتراف، إن "ولاءنا لبعضنا لم يتزعزع أبداً ونترك كرة المضرب الاحترافية بدون أي ندم".

وأضاف بوب "سنفتقد المنافسة والزمالة بين اللاعبين. سنفتقد أيضاً إثارة الاستعداد لمباراة كبيرة واللعب من أجل تشجيع الجماهير".

واعتبر مايك إنه وشقيقه شعرا بأن هذا هو "الوقت المناسب للمغادرة"، مضيفاً "لقد أمضينا أكثر من 20 عاماً في الدورات، ونتطلع الآن إلى الفصل التالي من حياتنا. نشعر بأننا محظوظان للغاية لأننا كنا قادرين على مزاولة لعبة الزوجي لفترة طويلة. نحن ممتنان لحصولنا في بداية العام على فرصة اللعب من أجل توديع الجماهير".

وبعد أن بدأ التوأمان البالغان حاليًا 42 عاماً مشوارهما في البطولات الكبرى من فلاشينغ ميدوز عام 1995 حين كانا في السابعة عشرة من العمر، انتظرا ثمانية أعوام للفوز بأول لقب بين 16 لقباً كبيراً في مسيرتهما الاحترافية وكان في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني بطولات الغراند سلام، في رولان غاروس عام 2003.

وفضلاً عن تتويجهما للمرة الثانية في رولان غاروس (2013)، أحرزا بطولة أستراليا المفتوحة ست مرات، وفلاشينغ ميدوز خمس مرات، وويمبلدون ثلاث مرات.

وأمضى التوأمان اللذين توجا بـ39 لقباً في دورات الألف نقطة للماسترز، آخرها العام الماضي في دورة ميامي، 438 أسبوعاً في صدارة ترتيب زوجي الرجال، وأنهيا عشرة مواسم في الصدارة.

كما ساهما في فوز الولايات المتحدة بكأس ديفيس عام 2007.

وخاض بوب ومايك مباراتهما الأخيرة في آذار/مارس الماضي قبل تعليق الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث قادا الولايات المتحدة للفوز على أوزبكستان 4-صفر في تصفيات كأس ديفيس 2020، فيما كان لقبهما الـ119 والأخير في شباط/فبراير في دورة ديلراي بيتش.

وأشار مايك إلى أن "الفوز بالنهائي الأخير لنا في دورة ديلراي بيتش وفوزنا بمباراة كأس ديفيس في هونولولو ستبقى لحظات نتذكرها ونعتز بها الى الأبد".

