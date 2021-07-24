استقالة نائب رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب

وقال كليمان في بيان صحافي: "أصدرت لجنة الأخلاقيات للتو رأيًا ترى بموجبه أن بعض أنشطتي المهنية لا تتوافق مع تفويضاتي ووظائفي في الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب".

واضاف "لذلك اتخذت القرار، بالاتفاق التام مع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب، جيل موريتون، بالاستقالة من اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة المضرب ومن منصبي كنائب لرئيس الاتحاد".

وأوضحت لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الفرنسي في بيان صحافي منفصل حول هذا الموضوع، أن أنشطة كليمان كمحلل لأمازون ويوروسيورت، ومشاركته في كأس الأساطير في بطولة فرنسا على ملاعب رولان غاروس، وشراكته مع لاكوست، ودوره كمدير رياضي لدورة التحدي 125 في إيكس-أون-بروفانس ودورة التحدي 100 في بريست واللتين تتلقيان مساعدة من الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب، يمكن أن تؤدي إلى "حالات تدخل تشكل + تضاربًا في المصالح".

وذكَّرت لجنة الأخلاقيات أيضًا أن الاتحاد الفرنسي شريك في الشركات التي يرتبط معها كليمان بعقود.

وتابعت "خلصت اللجنة إلى أن السيد كليمان كان في حالة تضارب في المصالح من عدة جوانب"، ودعته إلى التخلي عن أنشطته المهنية التي تتعارض مع مهامه داخل الاتحاد الفرنسي للعبة.

وأوضح كليمان البالغ من العمر 43 عاماً والقائد السابق لمنتخب فرنسا في كأس ديفيس حتى عام 2015، في بيانه الصحافي أنه هو نفسه لجأ إلى لجنة الأخلاقيات في الاتحاد في منتصف أيار/مايو.

