إيقاف لاعب التنس المصري يوسف حسام مدى الحياة

وحذا يوسف حذو شقيقه كريم حسام الذي واجه العقوبة ذاتها بعد ان وجهت اليه 16 تهمة بينها إعطاء معلومات سرية وتسهيل المراهنات.

وأصدرت وحدة النزاهة بيانا أكدت فيه بأن حسام (21 عاماً) الموقوف مؤقتاً منذ أيار/مايو الماضي، أوقف مدى الحياة بسبب تهم فساد متعددة والتلاعب بنتائج مباريات.

وقد أصدرت المحامية الإنكليزية الشهيرة جاين موالكاهي الحكم بحق حسام بعد جلسة استماع استمرت ثلاثة أيام في لندن في آذار/مارس الماضي.

وكشف البيان الصادر عن وحدة النزاهة أنه خلال فترة أربع سنوات بين عامي 2015 و2019 قام حسام بالتآمر مع جهات أخرى بحملة واسعة النطاق متعلقة بمراهنات فاسدة على المستوى الدنيا في عالم كرة المضرب.

وأضاف البيان بأن الامر يتعلق بـ21 خرقاً ضمن برنامج محاربة الفساد في كرة المضرب، بينها ثماني حالات بالتلاعب بنتائج المباريات، ست حالات حيث قام بتسهيل عملية المراهنات ثم بالطلب من لاعبين اثنين عدم بذل افضل الجهود.

وختم البيان "بات حسام مستبعداً بصورة مستمرة عن المشاركة أو حضور أي حدث في كرة المضرب بإشراف السلطات المسؤولة عن كرة المضرب".

ويحتل حسام حالياً المركز 810 في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين علماً بأن أفضل مرتبة له كانت في كانون الاول/ديسمبر عام 2017 عندما احتل المركز 291 عالمياً.

وكان كريم حسام شقيق يوسف أوقف أيضاً مدى الحياة بعد أن وجهت إليه 16 تهمة فساد عام 2018.