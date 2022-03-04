إيقاف لاعبة كرة المضرب الأميركية ليبتشنكو 4 سنوات لتناولها منشطات

وخضعت ليتشنكو (35 عاماً) لفحص للكشف عن المنشطات في دورة بودابست في تموز/يوليو الماضي جاءت نتيجته ايجابية لتناولها مادة "ادرافينيل و/أو مودافينيل ميتابوليت" وهي مادة محظورة من الوكالة العالمية للمنشطات.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الدولي لكرة المضرب "أنزلت المحكمة المستقلة عقوبة الإيقاف لأربع سنوات مع مفعول رجعي يبدأ من تاريخ 19 آب/اغسطس 2021 عندما أوقفت ليبتشنكو مؤقتاً".

وهي المخالفة الثانية التي ترتكبها ليتشنكو المولودة في أوزبكستان بعد أن جاءت نتيجة أخرى لها إيجابية عام 2016 بمادة ملدونيوم وهي نفس المادة التي أدت إلى إيفاق الروسية الشهيرة ماريا شارابوفا.

واعتبر الاتحاد الدولي الجمعة بان المخالفة الثانية ستُعتبر هي الأولى "لأن اللاعبة لم تكن مسؤولة عن الحالة الاولى".



