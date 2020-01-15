وكان ساندغرين توج بلقبه الوحيد في مسيرته الاحترافية حتى الآن، في دورة أوكلاند العام الماضي عندما تغلب على البريطاني كاميرون نوري 6-4 و6-2 في المباراة النهائية.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة بين اللاعبين حيث تبادل كل منهما الفوز بالمجموعتين الأولى والثانية بعد اللجوء إلى شوط فاصل دون أن ينجح أي منهما في كسر إرسال الآخر، قبل أن ينجح إيسنر في ذلك في المجموعة الثالثة الحاسمة والتي كسبها بسهولة 6-3.

ويلتقي إيسنر الساعي إلى لقبه الثالث في أوكلاند بعد عامي 2010 و2014، في الدور المقبل مع البريطاني كايل إدموند الفائز على الإيطالي أندرياس سيبي 6-3 و7-6 (7-4).

وهو الفوز الثاني لإيسنر الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الأربعة الأوائل، على ساندغرين في مواجهتين جمعتا بينهما حتى الآن، بعد الأولى في ربع نهائي دورة ستوكهولم قبل عامين والتي حسمت نتيجتها بثلاث مجموعات مع ثلاث أشواط فاصلة (7-6 (8-6) و6-7 (5-7) و7-6 (7-2).

واستغل إدموند إجهاد سيبي الذي خاض مباراتين الأربعاء حيث تغلب على الفرنسي أدريان مانارينو السابع 3-6 و6-4 و6-4 في مباراة ضمن الدور الأول تأجلت الثلاثاء بسبب المطر.

لكن حال المخضرم الإسباني فيليسيانو لوبيز (38 عاما) كانت أفضل منه كونه بلغ ربع النهائي بعد فوزه في مباراتين، الأولى كانت مؤجلة من الثلاثاء بسبب المطر حيث تغلب على مواطنه بابلو أندوخار 3-6 و7-6 (7-4) و6-4، قبل أن يخرج بعد ثلاث ساعات الإيطالي فابيو فونييني المصنف أول بالفوز عليه 3-6 و6-4 و6-3.

واكد لوبيز المصنف 61 عالمياً أن تأجيل مباراته الثلاثاء بسبب المطر كان في صالحه، وقال "المباراة الأولى كانت صعبة ولكني أعتقد بصراحة أنها كانت مفيدة جداً بالنسبة لي (قبل اللعب) ضد فابيو".

وأضاف "كانت أول مباراة لي هذا العام، استغرقت ساعتين ونصف في الملعب، وكان ذلك مفيداً جداً بالنسبة لي وبدون تلك المباراة، لا أعتقد أنني كنت سألعب بالطريقة التي لعبت بها ضد فابيو".

ويلتقي لوبيز في الدور المقبل مع البولندي هوبرت هوركاتش السادس والذي تغلب على السويدي ميكايل ييمر 6-2 و7-6 (7-2).

وبلغ ربع النهائي أيضاً الفرنسي بونوا بير الخامس بفوزه على البرازيلي تياغو مونتيرو 4-6 و6-4 و6-3، والفرنسي أوغو أومبير بتغلبه على الإيطالي ماركو تشيكيناتو 6-1 و6-4.

وخرج الروسي كارين خاتشانوف الثالث من الدور الثاني بخسارته أمام الأسترالي جون ميلمان 6-4 و3-6 و3-6.