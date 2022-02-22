إيسنر إلى الدور الثاني في دورة أكابولكو

واحتاج إيسنر (2,08 م) إلى ثلاث ساعات و13 دقيقة لتحقيق فوزه الثاني على التوالي على فرداسكو (38 عاما) والثاني في ثلاث مواجهات.

وضرب إيسنر البالغ من العمر 36 عاما موعدا في الدور الثاني مع البريطاني كاميرون نوري السادس وبطل دورة ديلراي بيتش الأميركية الأحد أو الألماني دانيال ألتماير الصاعد من التصفيات.

وانسحب الأميركي الآخر رايلي أوبيلكا، بطل دورة دالاس الأميركية الأحد قبل الماضي ووصيف بطل دورة ديلراي بيتش، من الدورة المكسيكية حيث كان مقررا أن يلاقي الإسباني رافاييل نادال الرابع.

واستفاد دنيس كودلا، الخاسر المحظوظ، من انسحاب مواطنه ليلتقي مع الماتادور في أول مواجهة بينهما.

وبلغ الدور الثاني أيضا الأميركي الآخر تايلور فريتز بتغلبه على الفرنسي أدريان مانارينو 6-3 و6-3، والإسباني الآخر بابلو كارينيو بوستا بفوزه على الألماني أوسكار أوته الصاعد من التصفيات 6-2 و6-4، والصربي دوشان لايوفيتش بتغلبه على الأميركي سيباستيان كوردا 6-4 و4-6 و7-5، والألماني بيتر غويوفتشيك بفوزه على الأميركي براندون ناكاشيما 6-4 و6-4.