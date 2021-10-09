إنديان ويلز: عودة غير موفقة لرادوكانو بطلة فلاشينغ ميدوز



خرجت البريطانية إيما رادوكانو من دورة إنديان ويلز الأميركية في كرة المضرب، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، بخسارتها أمام البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش 2-6 و4-6 وذلك في أول مباراة لها منذ أن حققت مفاجأة مدوّية بإحرازها لقب بطولة الولايات المفتوحة ضمن البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام قبل 27 يوما.

ففي 11 أيلول/سبتمبر الماضي، فاجأت رادوكانو العالم بأجمعه عندما أصبحت أول لاعبة متأهلة عن التصفيات تحرز اللقب في فلاشينغ ميدوز إثر تغلبها على الكندية ليلى فرنانديس 6-4 و6-3 محرزة باكورة ألقابها الكبرى من دون أن تخسر أي مجموعة طوال البطولة.

لكن رادوكانو بدت بعيدة عن مستواها وأعربت عن خيبتها من أدائها بقولها "لا شك بأني أشعر بخيبة أمل بعد الخسارة. لم أضع أي ضغوطات على نفسي لأنني أفتقد إلى الخبرة. أنا في الثامنة عشرة من عمري ويتعين علي أن أتعلم من هذا الدرس وأن أتكيف مع التجارب التي أعيشها".

وأضافت "ألياكساندرا منافسة تملك الخبرة. لعبت بطريقة أفضل مني وتستحق الفوز".

أما الفائزة فأعربت عن سعادتها بقولها "أنا أستمتع باللعب هنا. إيما توّجت للتو ببطولة فلاشينغ ميدوز، أما أنا فخرجت فيها من الدور الأول وبالتالي كان الأمر مختلفا قليلا".

وحسمت البيلاروسية المجموعة الأولى بسهولة نسبيا وأنهتها بكرة ساقطة بعد أن فشلت البريطانية في استغلال صعودها إلى الشبكة.

وفي الشوط الثاني ردّت رادوكانو التحية من خلال أداء أكثر قتالية وتقدمت 4-1 لكن ساسنوفيتش فازت بخمسة أشواط تواليا لتفوز بالمباراة.

وتلتقي ساسنوفيتش في الدور الثالث مع الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 17 عالميا والأولى عالميا سابقا التي تغلبت على الأوكرانية مارتا كوستيوك 7-6 (7-2) و6-1.

وفي أبرز المباريات الأخرى، فازت البولندية إيغا شفونتيك المصنفة ثانية في الدورة وبطلة رولان غاروس عام 2020 على الكرواتية بترا مارتيتش 6-1 و6-3.

يذكر أن منافسات السيدات، تشهد غياب المصنفة أولى عالميا الأسترالية آشلي بارتي، والثانية البيلاروسية أرينا سابالينكا.