إنديان ويلز: ريباكينا تتخطّى شفيونتيك وتلاقي سابالينكا في النهائي

وستكون المباراة المقبلة بمثابة الإعادة لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة قبل شهرين، عندما توّجت سابالينكا بأوّل لقب كبير لها.

وتأمل ريباكينا، أول كازاخية تبلغ نهائي دورات الألف، في الثأر من البيلاروسية الأحد في كاليفورنيا، ووضع حد لسجلها المخيّب أمامها والبالغ أربع هزائم في أربع مباريات.

قدّمت أداء رائعاً أمام شفيونتيك حاملة اللقب، وأقصتها في ساعة و16 دقيقة "إذا لعبت مثل اليوم، أعتقد أني أملك كل الفرص".

تابعت حاملة لقب بطولة ويمبلدون المصنّفة عاشرة عالمياً "أنا فخورة جداً بنفسي، لعبت جيداً اليوم ولم أكن أتوقع ذلك بعد الفوز الصعب يوم أمس (في ثلاث مجموعات ضد التشيكية كارولينا موتشوفا). قدّمت إحدى أفضل مبارياتي لهذا الموسم".