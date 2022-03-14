إنديان ويلز: إيما رادوكانو تغادر من الدور الثالث

وحصلت ابنة الـ 19 عاماً والتي توجت العام الماضي بلقب بطولة الولايات المتحدة على فرصة في المجموعة الثالثة خلال ارسالها لحسم المباراة والنتيجة لصالحها 5-4.

غير أن رادوكانو لم تتمكن من الفوز بأي كرة لانهاء اللقاء، لتعود وتخسر الأشواط الثلاثة التالية مع الكثير من الاخطاء اختتمتها بخسارة ارسالها فالمجموعة والمباراة.

وتمر رادوكانو بمرحلة صعبة هذا العام اذ كانت خسرت في الدور الثاني من بطولة استراليا الكبرى في كانون الثاني/يناير، قبل أن تعلن انسحابها من الدور الاول لدورة غوادالاخارا المكسيكية الشهر الماضي بسبب اصابة في وركها، علماً أن أفضل نتيجة لها في سبع دورات خاضتها بعد تتويجها في فلاشينغ ميدوز كانت وصولها إلى ربع نهائي دورة ترانسيلفانيا في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.

في المقابل، حققت مارتيتش المصنفة 79 عالمياً فوزها الاول على احدى اللاعبات المصنفات ضمن العشرين الاوليات في أكثر من عامين.

قالت مارتيتش "أردت ذلك (الفوز) بشدة. أنا سعيدة لأنني حافظت على هدوئي عندما لم ألعب بشكل جيد. لأنني أعتقد أن الاداء كان متأرجحاً لكلا الجانبين".

وعانت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثالثة للفوز على الدنماركية كلارا تاوسن 6-7 (3-7) و6-2 و6-1.

وهو الفوز السابع توالياً لشفيونتيك بعد تتويجها في الدوحة الشهر الماضي، علماً أنها وصلت إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الجاري.

وفازت الرومانية سيمونا هاليب على الأميركية كوكو غوف بسهولة تامة 6-3 و6-4، والألمانية أنجليك كيربر على الروسية داريا كاساتكينا 6-2 و6-1، فيما تغلبت ماديسون كيز على أليسون ريسكي 7-6 (7-4) و6-1 في لقاء أميركي الطابع.

