إلغاء دورة واشنطن بسبب جائحة كورونا

وجاء في بيان صادر عن الرابطة أن قرار إلغاء دورة "سيتي أوبن" للـ500 نقطة في واشنطن اتخذ بسبب "استمرار عدم اليقين بشأن كوفيد-19 ... وبسبب الشكوك التي تؤثر على القدرة في الالتزام بالمواعيد النهائية للدورة".

وأضاف البيان أن الرابطة لا تزال تعمل عن كثب مع الاتحاد الأميركي لكرة المضرب على إقامة دورة سينسيناتي للماسترز، على أن تليها بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى بدون جمهور.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بتعليق موسم كرة المضرب الاحترافي اعتبارًا من آذار/مارس الماضي.

وقال الايطالي أندريا غاودنزي رئيس الرابطة "إنه أمر مؤسف. نظراً للأوقات غير المسبوقة، لن تقام دورة (سيتي أوبن) لهذا العام (...) في الوقت الراهن، هناك عوامل كبيرة خارج عن سيطرتنا للأسف".

من جهته، اعتبر مارك اين مدير الدورة أنه "مع تبقي 23 يوماً فقط على انطلاق الدورة، هناك العديد من المشاكل الخارجية التي لم تُحل بعد، بما فيها القيود على السفر الدولي إضافة إلى القلق المحيط بالصحة والسلامة".

