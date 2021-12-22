إعفاءات صحية لعدد قليل من اللاعبين غير الملقحين

لم يقدم أي لاعب حتى الآن إعفاء للمنظمين، وفق تايلي، ما يعني أن المصنف أول عالميًا وحامل اللقب الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي يرفض حتى الآن الإفصاح عما إذا تلقى اللقاح أم لا، لم يقم بذلك.

وقال تايلي "إذا سيأتي نوفاك إلى أستراليا المفتوحة، فهذا يعني إما أنه تلقى اللقاح أو أن لديه إعفاء طبي".

وكان كرّر السبت أنه يجب تلقيح جميع اللاعبين للبطولة المقررة بين 17 و30 كانون الثاني/يناير المقبل في ملبورن.

في الشهر الماضي، استبعدت ولاية فيكتوريا، حيث تقع ملبورن، منح إعفاء خاص للاعبين غير الملقحين حتى يتمكنوا من المشاركة في البطولة. قال نائب رئيس وزراء الولاية جيمس ميرلينو "الإعفاءات الطبية ليست سوى استثناءات طبية، فهي ليست وسيلة للتحايل على هذه القواعد للاعبي كرة المضرب ذات الشأن العالي".

تعتبر الشائعات حول إعفاء محتمل لدجوكوفيتش موضوعًا حساسًا في ملبورن، حيث أدى هدف القضاء على فيروس كورونا إلى دخول السكان في فترة طويلة من الحجر الصحي.

على الإسباني رافايل نادال، الذي أعلن الاثنين عن إصابته بفيروس كورونا إبّان عودته من دورة أبوظبي الاستعراضية، أن يعود في الوقت المناسب للمنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة، إذ قال تايلي "اللاعبون الذين ثبتت إصابتهم الآن عليهم الانتظار حتى يصبحوا غير معديين، وسيسمح لهم بالمشاركة".

كما أعلنت كل من التونسية أنس جابر والسويسرية بليندا بنتشيتش إصابتهما بكوفيد بعد مشاركتهما في أبوظبي، فيما أًصيبت البريطانية إيما رادوكانو قبل توجهها الى الامارات.







