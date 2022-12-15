إطلاق سراح بوريس بيكر من سجنه البريطاني وترحيله إلى ألمانيا

وقال كريستيان-أوليفر موزر، محاميه في برلين، في بيان إن الرجل البالغ 55 عامًا "أُطلق سراحه من السجن في إنكلترا وغادر إلى ألمانيا اليوم".

وأضاف أن بيكر "قضى عقوبته ولا يخضع لأية قيود جزائية في ألمانيا".

ووصل اللاعب المتوج بست بطولات كبرى إلى ميونيخ منتصف بعد ظهر الخميس على متن طائرة سيسنا من شركة الطائرات الخاصة "إير هامبورغ"، بحسب صحيفة دير شبيغل الأسبوعية.

سُجن بيكر لمدة عامين ونصف في نيسان/أبريل بتهمة انتهاك قواعد الإفلاس من خلال إخفاء 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.1 مليون دولار) من الأصول والقروض لتجنب سداد الديون.

كان قد أُعلن إفلاسه في حزيران/يونيو 2017، حيث كان مدينًا لدائنين بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني على قرض غير مدفوع بأكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني على ممتلكاته في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وقال قاضٍ في محكمة ساوثوارك كراون في جنوب لندن لبيكر، الذي يعيش في المملكة المتحدة منذ عام 2012، إنه سيقضي نصف عقوبته في السجن.

ورُشح بيكر للخروج من السجن لأنه ليس مواطنًا بريطانيًا وحُكم عليه بالسجن لأكثر من 12 شهرًا.