إطلاق اسم "بيلي جين كينغ" على مسابقة كأس الاتحاد

وتم تأجيل نسخة 2020 التي كان من المقرر أن تُظهر شكلها الجديد على غرار نسخة كأس ديفيس التي تم تجديدها، إلى ربيع 2021، وتحديداً من 13 إلى 18 نيسان/أبريل في بودابست.

وسيتعلق الأمر بدور نهائي لمدة أسبوع واحد، بمشاركة 12 منتخباً سيتم تقسيمها إلى أربع مجموعات.

وفازت بيلي جين كينغ (76 عاماً) بـ12 لقباً في البطولات الأربع الكبرى وعشرة ألقاب في مسابقة كأس الاتحاد كلاعبة ثم كقائدة. بالإضافة إلى سجلها، فهي المؤسسة والرئيسة الأولى لاتحاد لاعبات كرة المضرب المحترفات في عام 1973.

واعتبرت نائبة رئيس الاتحاد الدولي لكرة المضرب كاترينا آدامز في بيان للاتحاد أن "كأس ديفيس تحمل اسم رجل (الأمريكي دوايت ديفيس)، لذلك من الطبيعي أن تحمل كأس العالم للسيدات اسم امرأة. مع كل ما فعلته من أجل رياضتنا وجهودها الدؤوبة لتعزيز المساواة، لا أستطيع التفكير في أي شخص يستحقها أكثر من بيلي جين كينغ".



