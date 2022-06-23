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تصفيات كأس العالم
تنس

إصابة جابر تجبرها وسيرينا على الانسحاب من دورة إيستبورن

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اضطرت التونسية أنس جابر، المصنفة ثالثة عالميًا، إلى الانسحاب من دورة إيستبورن لكرة المضرب على الملاعب العشبية إلى جانب الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس في منافسات الزوجي، بسبب إصابة في ركبتها، وفق ما أعلن المنظمون الخميس.

AFP

وجاء في بيان للمنظمين أن الثنائي "انسحاب كل من أنس جابر وسيرينا ويليامس بسبب إصابة في الركبة اليمنى للاعبة التونسية".

وكانت سيرينا (40 عامًا) عادت الى المنافسات في إيستبورن بعد غياب دام سنة كاملة واختارت اللعب مع جابر في منافسات الزوجي ووصلتا إلى نصف النهائي بعد فوزهما في أول مباراتين.

إلا أن مشوار الاميركية سيتوقف عند هذا الحد على أن تشارك في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى.

أما جابر فستأمل في أن تكون جاهزة للبطولة التي تنطلق الاثنين المقبل وستكون من أبرز المرشحات للمنافسة على اللقب عطفًا على المستويات التي تقدمها هذا الموسم، بعد فوزها بلقب دورة مدريد وحلولها وصيفة في روما، كلاهما ضمن دورات الالف على التراب وتحقيقها لقب دورة برلين على العشب الأسبوع الماضي.

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