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تنس

إشبيلية تستضيف كأس بيلي جين كينغ

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ستستضيف مدينة إشبيلية الإسبانية الدور النهائي من كأس بيلي جين كينغ 2023 في كرة المضرب بين 7 و12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ونسختها التالية، بحسب ما أعلن الأربعاء الاتحاد الدولي للتنس منظّم المسابقة التي تجمع منتخبات السيدات.

reuters

وأعلن الاتحاد الدولي منح بولندا دعوة المشاركة في الدور النهائي لنسخة 2023.

وباتت لائحة المنتخبات الـ12 المشاركة تتألف من سويسرا، أستراليا، بالإضافة إلى المنتخبات التسعة التي نجحت في تصفيات نيسان/أبريل الماضي (فرنسا، كندا، تشيكيا، ألمانيا، إيطاليا، كازاخستان، سلوفينيا، إسبانيا، الولايات المتحدة) وبولندا المدعوة.

تتنافس في دور أول من أربع مجموعات، بعد قرعة تُسحب في 24 أيار/مايو، بحسب ما أوضح الاتحاد الدولي. يتأهل بطل كل مجموعة إلى نصف النهائي المقام بنظام خروج المغلوب.

وبحسب الاتفاق مع المدينة الأندلسية، تملك إشبيلية "خيار" تنظيم نسخة 2025 من البطولة التي كان يُطلق عليها سابقاً "كأس الاتحاد" (فيد كاب).
 

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