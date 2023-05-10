إشبيلية تستضيف كأس بيلي جين كينغ

وأعلن الاتحاد الدولي منح بولندا دعوة المشاركة في الدور النهائي لنسخة 2023.

وباتت لائحة المنتخبات الـ12 المشاركة تتألف من سويسرا، أستراليا، بالإضافة إلى المنتخبات التسعة التي نجحت في تصفيات نيسان/أبريل الماضي (فرنسا، كندا، تشيكيا، ألمانيا، إيطاليا، كازاخستان، سلوفينيا، إسبانيا، الولايات المتحدة) وبولندا المدعوة.

تتنافس في دور أول من أربع مجموعات، بعد قرعة تُسحب في 24 أيار/مايو، بحسب ما أوضح الاتحاد الدولي. يتأهل بطل كل مجموعة إلى نصف النهائي المقام بنظام خروج المغلوب.

وبحسب الاتفاق مع المدينة الأندلسية، تملك إشبيلية "خيار" تنظيم نسخة 2025 من البطولة التي كان يُطلق عليها سابقاً "كأس الاتحاد" (فيد كاب).

