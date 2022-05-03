أُنس جابر تعبّر عن دعمها لريال مدريد وتطالب نادال مازحة بتذاكر لحضور مباراة سيتي

بعد أن ثأرت جابر، المصنفة عاشرة عالمياً، من السويسرية بيليندا بنتشيتش وفازت عليها 6-2، 3-6، 6-2 الإثنين لتبلغ الدور ربع النهائي من دورة مدريد للألف على الملاعب الترابية، عبّرت عن تشجيعها لنادي ريال مدريد الذي يحاول قلب تأخره ذهاباً 3-4.

وكان نادال، حامل 21 لقب بطولة كبرى في التنس (رقم قياسي)، سدّد الأسبوع الماضي ضربة البداية الفخرية في مباراة ريال مدريد وإسبانيول، قبل تتويج فريق العاصمة بلقبه الـ35 في الليغا.

قالت جابر التي أصبحت أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم "ليس لدي تذاكر أو أي شيء. لكني أعرف شخصاً لطيفاً اسمه رافاييل نادال يمكنه الحصول عليها".

تابعت اللاعبة المشاركة على غرار نادال في دورة مدريد "بمقدورك أن تطالبهم بخوض مباراتينا في التوقيت عينه، ثم نذهب لدعم ريال مدريد ضد مانشستر سيتي... مدربي وزوجي يريدان الذهاب أيضاً.. يحتاجونني، هيا بنا. هلا مدريد!".