أوستابنكو تبلغ نهائي دورة دبي

وضربت أوستابنكو موعداً في المباراة النهائية مع الروسية فيرونيكا كودرميتوفا التي استفادت من انسحاب منافستها التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بسبب الإصابة.

بدأت هاليب بقوة في المجموعة الأولى وكسبتها بسهولة 6-2 في 27 دقيقة، لكنها واجهت مقاومة كبيرة من أوستابنكو في المجموعة الثانية وخسرتها بصعوبة بعد الاحتكام إلى شوط فاصل.

وانهارت هاليب في المجموعة الثالثة الحاسمة وخسرتها بستة أشواط نظيفة وبالتالي المباراة في ساعة و36 دقيقة.

وقالت أوستابنكو "أنا سعيدة حقًا بالطريقة التي حاربت بها"، مضيفةً "إنها (هاليب) لاعبة رائعة وكانت مباراة صعبة، لذلك كنت أعلم أنه كان عليّ الحفاظ على مستوى عال وأعتقد أنني قمت بذلك بشكل جيد".

وتابعت "في كل دور واجهت بطلة متوجة بلقب في الغراند سلام، وبالتالي لم تكن القرعة سهلة. كل مباراة صعبة حقًا لذلك أذهب إلى المباراة النهائية وأنا مستعدة للمعركة".