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دوري أبطال أوروبا
تنس

أوساكا وأزارنكا في نهائي سينسيناتي

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سيجمع نهائي بطولة سينسيناتي بين اليابانية ناومي أوساكا والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا بعد تخطيهما عقبة نصف النهائي الجمعة.

AFP

حسمت اليابانية ناومي أوساكا مباراة الدور نصف النهائي التي لم تكن تريد خوضها في بادئ الأمر لصالحها بفوزها على البلجيكية ايليز مرتنز 6-2 و7-6 (5/7) في طريقها إلى المباراة النهائية لدورة سينسيناتي الأميركية التي تقام استثنائيا في نيويورك بسبب تفشي فيروس كورنا المستجد.

وتلتقي أوساكا في المباراة النهائية البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا الفائزة على البريطانية جوهانا كونتا 6-4، 4-6 و1-6.

ونجحت أوساكا المصنفة عاشرة عالميا في كسر إرسال منافستها مرتين في الشوطين الثاني والثامن لتفوز بالمجموعة الأولى بعد 38 دقيقة.

وتقدمت أوساكا 2-صفر في المجموعة الثانية لكن مرتنز المصنفة 32 عالميا ردت التحية بفوزها بأربعة أشواط تواليا.

وعادلت أوساكا المصنفة رابعة في الدورة الأرقام 4-4 وبقي التعادل سيد الموقف قبل أن تحسم اليابانية الجولة الفاصلة في صالحها.

أما أزارنكا فقد قلبت تخلفها بمجموعة واحدة إلى فوز 2-1.

وتعتبر سينسيناتي آخر تجربة قبل بداية بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز الاثنين.                                   

دورة سينسيناتي فيكتوريا أزارينكا ناومي أوساكا
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