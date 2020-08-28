أوساكا وأزارنكا في نهائي سينسيناتي

حسمت اليابانية ناومي أوساكا مباراة الدور نصف النهائي التي لم تكن تريد خوضها في بادئ الأمر لصالحها بفوزها على البلجيكية ايليز مرتنز 6-2 و7-6 (5/7) في طريقها إلى المباراة النهائية لدورة سينسيناتي الأميركية التي تقام استثنائيا في نيويورك بسبب تفشي فيروس كورنا المستجد.

وتلتقي أوساكا في المباراة النهائية البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا الفائزة على البريطانية جوهانا كونتا 6-4، 4-6 و1-6.

ونجحت أوساكا المصنفة عاشرة عالميا في كسر إرسال منافستها مرتين في الشوطين الثاني والثامن لتفوز بالمجموعة الأولى بعد 38 دقيقة.

وتقدمت أوساكا 2-صفر في المجموعة الثانية لكن مرتنز المصنفة 32 عالميا ردت التحية بفوزها بأربعة أشواط تواليا.

وعادلت أوساكا المصنفة رابعة في الدورة الأرقام 4-4 وبقي التعادل سيد الموقف قبل أن تحسم اليابانية الجولة الفاصلة في صالحها.

أما أزارنكا فقد قلبت تخلفها بمجموعة واحدة إلى فوز 2-1.

وتعتبر سينسيناتي آخر تجربة قبل بداية بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز الاثنين.