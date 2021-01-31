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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس

أوساكا لا تمانع بالحجر الصحي قبل الأولمبياد

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قالت لاعبة التنس اليابانية ناعومي أوساكا إنها لن تمانع في الخضوع للحجر الصحي مرة ثانية قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في طوكيو في وقت لاحق من العام الجاري إذا ما ساعد ذلك في تأمين صحة وسلامة الناس في بلادها.

AFP

وبعد يومين من انتهاء الحجر الصحي في أديليد الأسترالية استعدادا لخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة قالت أوساكا (23 عاماً) بطلة أميركا المفتوحة للصحفيين اليوم الأحد إنها مستعدة للخضوع للحجر الصحي من جديد من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو في بلادها.  

وأضافت اللاعبة اليابانية "بناء على شعوري الن فإنني لا أمانع في البقاء في غرفتي لمدة أسبوعين من أجل اللعب في الأولمبياد.  لم أشارك في الدورة الأولمبية السابقة والمنافسة في دورة طوكيو سيكون لها معنى خاص بالنسبة لي. اهتمامي ينصب على السلامة العامة للجميع لأن البلاد ستكون مفتوحة".  

ولم تشارك أوساكا في أي بطولة رسمية منذ فوزها في نهائي أميركا المفتوحة في أيلول/سبتمبر الماضي وقالت إنها تتطلع إلى ممارسة التدريبات للعودة إلى لياقة المباريات خلال الأسبوع الحالي من خلال المشاركة في بطولة جيبسلاند الإعدادية في ملبورن بارك استعداداً لخوض مباريات أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي في نفس الموقع.  

أولمبياد طوكيو ناعومي أوساكا
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