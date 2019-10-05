أوساكا تقصي حاملة اللقب فوزنياكي

أقصت اليابانية ناومي أوساكا منافستها الدنماركية كارولاين فوزنياكي حاملة اللقب بفوزها عليها 6-4 و6-2 السبت في نصف نهائي دورة بكين الصينية، آخر دورات البريميير الأربع الإلزامية للسيدات (ألف نقطة) في كرة المضرب، لتلاقي الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً في المباراة النهائية الأحد.

وأنهت أوساكا، الفائزة بالنسخة الأخيرة من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام مطلع العام الحالي، آمال فوزنياكي (19 عالمياً) في الاحتفاظ بلقبها في بكين في مباراة استغرقت ساعة و24

دقيقة.

وبلغت اليابانية المصنفة أولى عالمياً سابقاً، النهائي الثاني لها توالياً بعد فوزها في مسقطها بلقب دورة أوساكا الشهر الماضي.

وعانت اوساكا المصنفة رابعة عالمياً في بداية المجموعة الأولى واستدعت مدربها (والدها) في الشوط الخامس، قبل أن ترفع من مستوى لعبها وتكسر إرسال منافسها 5-4 وتنهي المجموعة 6-4 في 46 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية تابعت أوساكا على النمط ذاته لتكسر إرسال فوزنياكي منذ البداية، مقابل عدم تمكن الأخيرة من الاستفادة من ست فرص لكسر إرسال اليابانية التي قدمت أداء أفضل في مواجهة منافستها، المصنفة أولى عالمياً سابقاً بدورها.

وتواجه أوساكا (21 عاماً) في النهائي متصدرة تصنيف المحترفات حالياً بارتي.