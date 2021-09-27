أوساكا تعود "على الأرجح قريباً" إلى الملاعب

وقالت الفائزة ببطولة أميركا المفتوحة مرتين (2018 و2020) ومثلها ببطولة أستراليا المفتوحة (2019 و2021) في برنامج "ذا شوب" الذي يبث على قناة "إتش بي أو" الأميركية: "أعلم أنني سألعب مرة أخرى"، مضيفة أن عودتها ستكون "على الأرجح قريباً".

وتابعت "لدي هذه الرغبة مرة أخرى. لن يكون حقًا مهما الفوز أو الخسارة، أريد فقط أن أستمتع بالعودة إلى الملعب".

وكانت أوساكا أعلنت في أوائل أيلول/سبتمبر الحالي أنها تريد "أخذ استراحة لبعض الوقت" بعد خروجها من الدور الثالث لبطولة أميركا المفتوحة، أعقبها مؤتمر صحافي تحدثت خلاله بعصبية.

قالت وقتها "أعتقد انني سأتوقف لبعض الوقت. في الواقع، أشعر بأني أحاول معرفة ما أريد القيام به، وبصراحة، لا أعرف متى سأخوض مباراتي المقبلة في التنس"، مضيفة "لدي انطباع في الآونة الأخيرة، اني لا أكون سعيدة عندما أفوز. أشعر أكثر بانه ارتياح. وعندما أخسر، أشعر بحزن عميق. لا أعتقد ان هذا الأمر طبيعي".

وكانت أوساكا التي عجزت عن احراز لقبها الثالث في أربع سنوات في فلاشينغ ميدوز، انهارت أيضا بعد خروجها من دورة سينسيناتي قبلها أسبوعين.

وقبلها ثلاثة أشهر، أعلنت انسحاباً جدلياً من الدور الثاني لبطولة رولان غاروس الفرنسية، لرفضها الإجابة على اسئلة الصحافيين. هناك اكتشفت تعرّضها لـ"نوبات اكتئاب عديدة"، فانسحبت أيضاً من بطولة ويمبلدون.

وأوضحت أوساكا البالغة من العمر 23 عامًا والمصنفة السابعة عالميًا حالياً، إن مشاكلها تفاقمت عندما اضطرت للظهور أمام وسائل الإعلام بعد مبارياتها.

وقالت: "عشقت المنافسة، وأن أكون قادرة على المنافسة فقط. إذا اضطررت للعب مباراة طويلة، فكلما طالت، كان ذلك أفضل بالنسبة لي".

وتابعت أوساكا التي أشعلت المرجل الأولمبي خلال الألعاب الأولمبية التي استضافتها طوكيو الصيف: "بدأت أشعر مؤخرًا أنه كلما طال وقت المباراة، أصبح أكثر توترًا، لكن كان علي فقط أن آخذ قسطًا من الراحة للوصول إلى أعماق نفسي".

ومع ذلك، لم تحدد اليابانية ما إذا كانت تنوي التواجد في بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام المقبل للدفاع عن لقبها الذي فازت به عام 2021.





